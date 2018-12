المتوسط:

هاجم عميد بلدية الجفرة عثمان حسونة،اليوم الثلاثاء، الحكومات المختلفة ف ليبيا بسبب إهمالها للمدينة بالرغم من الهجوم الإرهابي عليها وسقوط قتلى ومعتقلين .

وأصاف حسونة، ” أنه لا صحة لما تردد عن نزوح 30 أسرة من المنطقة ” ، مؤكدا أن الأهالي متمسكون بالبقاء في البلدية.

