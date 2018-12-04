دعم فرنسي لبلدية جنزور

بحثت السفيرة الفرنسية لدى ليبيا بيانريس لوافرايير، في جنزور، دعم مشروع المصالحة واستثمار التجارب السابقة في هذا المجال سعيا إلى لمّ الشمل والمساهمة في الاستقرار الأمني في البلاد.

جاء ذلك خلال زيارة رسمية أجرتها السفيرة إلى بلدية جنزور، بالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي، حيث كان في استقبالها عميد البلدية المهندس فرج وأعبان وأعضاء المجلس البلدي.

وقالت البلدية بصفحتها في “فيسبوك”، إن السفيرة ناقشت مع المسؤولين في جنزور تبادل الخبرات الفنية والبنية التحتية، ودعم مشروع إنشاء مركز التدريب التقني والفني بالبلدية لفتح فرص عمل للشباب.

وأبدت السفيرة استعداد بلادها لتقديم الدعم اللازم لكافة البلديات والاستفادة من الدعم الذي تقوم به الحكومة الفرنسية لدعم وتقديم الخبرات وتطوير القطاع الخدمي في ليبيا.

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