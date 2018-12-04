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بالتمر يبحث في بنغازي القضايا المتعلقة بالمصلحة

تم النشر منذُ 40 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أجرى رئيس مصلحة الأحوال المدينة عدة اجتماعات خلال زيارة يجريها هذه الأيام إلى مدينة بنغازي.

فقد ناقش بالتمر مع المحامي العام إبراهيم الدرسي، القضايا المتعلقة بمصلحة الأحوال المدنية خاصة القضايا المحالة إليهم، مبديا استعداده للتعاون مع الجهات كافة لحلحلة جميع المشاكل.

وبحث بالتمر في لقاء آخر مع رئيس فرع إدارة القضايا ببنغازي عز الدين الغرابي، مواضيع تتعلق بالسجلات المدنية والقضايا المرفوعة ضدها.

وأشارت وكالة الأنباء في البيضاء، إلى الاجتماع الأخير الذي تطرق إلى العراقيل التي تواجه عمل إدارة القضايا بخصوص مصلحة الأحوال المدنية، وعدم التواصل مع إدارة المصلحة بنغازي.

كما ناقش رئيس مصلحة الأحوال المدينة موضوع القضايا المرفوعة بخصوص قضايا إثبات النسب.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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