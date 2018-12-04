الطاهر عامر يبحث الاستعدادات لمهرجان غات السياحي

التقى أمين عام مجلس الوزراء لحكومة الوفاق الوطني د. الطاهر عامر، اليوم الثلاثاء كل من رئيس الهيئة العامة للسياحة خيضر مالك، ووكيل وزارة التخطيط علي سليمان، وذلك بهدف مناقشة سير عمل الهيئة واستعراض نتائج المهرجانات السياحية التي أقيمت مؤخراً، واستعدادات الهيئة لإقامة مهرجان غات السياحي.

ووفقاً لما ورد على صفحة إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء فقد أكد الأمين العام على أهمية إقامة المهرجانات لما لها من دور إيجابي في دعم السياحة المحلية باعتبارها إحدى موارد الاقتصاد الوطني، كما أنّها تهدف لإرساء الأمن والسلام وخلق تواصل اجتماعي بين كل المكونات الاجتماعية في المنطقة.

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