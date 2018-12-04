مرور بنغازي يحذر من عرقلة حركة السير نظرًا لهطول الأمطار وانقطاع التيار الكهربائي

بنغازي 04 ديسمبر 2018 (وال) – حذر رئيس مكتب الإعلام والتوعية بقسم المرور والتراخيص بنغازي “عوض العدولي” كافة مستخدمي الطريق العام في مدينة بنغازي ، من عدم المرور من طريق مصنع الإسمنت غرب بنغازي .

وناشد العدولي جميع المواطنين عدم استخدام طريق مصنع الإسمنت – الرابطة بين منطقة القوارشة وسيدي فرج وبوهادي ومدخل بنغازي الغربي – لهطول الأمطار بشكل كبير وتراكم المياه على الطريق ما تسبب في إغلاق الطريق .

وقال العدولي إن أغلب الإشارات الضوئية المرورية العاملة بالمدينة توقفت نظرًا لانقطاع التيار الكهربائي، الأمر الذي دعى إلى تسهيل حركة السير من قبل رجال المرور(يدويا) حفاظا على سلامة مستعملي الطريق العام سائقي المركبات الآلية .

وناشد العدولي سائقي المركبات الآلية باحترام رجال المرور العاملين بهذه الظروف الجوية السيئة .

وأضاف رئيس مكتب الإعلام أن القسم رفع درجة الاستعداد القصوى بالمدينة ، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية المتوقعة ، في كافة أنحاء المدينة .

وأوضح العدولي أن القسم يعمل على تشكيل فريق عمل للتدخل السريع تحسباً لتداعيات سوء الأحوال الجوية والأمطار والسيول المحتملة ، حتى انتهاء تحذيرات الأرصاد واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للتعامل مع تداعياتها .

وشدد العدولي على أهمية التزام المواطنين بالتنبيه الذي وجه لهم بضرورة التقيد بالسرعة القانونية ، وتخفيف حركة المرور قدر الإمكان نظراً لخطورة ارتفاع منسوب مياه الأمطار على حركة السير بأغلب شوارع المدينة .

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، من تعرض البلاد لموجة من الطقس السيئ واحتمالية سقوط أمطار غزيرة وسيول ، ومنخفض ممتاز وتراكمي يفوق 80 ملم . (وال – بنغازي) ع ع

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