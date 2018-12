لعرضها في المؤتمر الجامع …” التجمع الليبي الديمقراطي” يناقش مع عدد من التيارات خارطة حل الأزمة

المتوسط:

استقبل حزب التجمع الليبي الديمقراطي ، اليوم الثلاثاء، مجموعة من ممثلي التيارات والكتل واللجان والمجالس.

وناقش اللقاء إمكانية الائتلاف والتجمع للقوي الوطنية لوضع خارطة لحل الأزمة الليبية أمام المؤتمر الجامع التي أعلنت عنه الأمم المتحدة.

وشهد اللقاء مناقشة الجمعية الوطنية الثانية بفزان و تيار الوسط و التجمع الليبي الديمقراطي لمسألة التعجيل بإجراء الانتخابات، و أكد مجلس الشيوخ على دعمهم الدءوب لمثل هذه التكتلات ومعها قلبا وقالبا.

كما أثارت كتلة المرأة المتفردة خلال اللقاء ، عدة تساؤلات عن معايير أختيار الأشخاص والكيانات لتمثيل القوي الوطنية ، بالإضافة إلى كيفية أن يكون للأحزاب السياسية دور في إبراز الحلول للانسداد السياسي.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسة من الاجتماعات التي سيعقدها ” التجمع الليبي الديمقراطي” خلال الأيام القادمة بغرض توحيد الصف مع العديد من التجمعات والتيارات الأخرى وكذلك الشخصيات الفاعلة والمؤثرة.

