الحرس البلدي توكرة يصادر العديد من المواد منتهية الصّـلاحية من الأسواق

العنوان-توكرة

سير مركز الحرس البلدي في توكرة، دوريات للقيام بحملات تفتيشية على المحال التجارية والصيدليات والمخابز الواقعة في نطاق الحدود الإدارية للبلدية .

وقال رئيس مركز الحرس البلدي توكرة الرائد ” علي عبدالكريم ” قمنا خلال حملاتنا الدورية بضبط العديد من المواد الغذائية منتهية الصلاحية داخل الأسواق والمحلات التجارية الواقعة داخل الحدود الإدارية لبلدية توكرة مثل السلع التموينية و الألبان ومشتقاتها والمشروبات الغازية وحليب الأطفال, بالإضافة إلى الأدوية و العقاقير الطبية التي تم ضبطها ومصادرتها من الصيدليات والتي ثبت أنها غير صالحة للأستهلاك البشري .

وأضاف عبد الكريم أنه تم أيضاً ضبط مواد تجميل و مواد تنظيف و أعشاب عطرية منتهية الصلاحية مبيناً إن هذه الحملات تأتي لمتابعة صلاحية المواد الغذائية،ومدى مطابقتها للمواصفات والمعايير القياسية المعتمدة،بهدف مراقبة مدى التزام الأسواق التجارية بالضوابط الصحية المنصوص عليها بالتشريعات النافذة.

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