جوازات الساحل تنجز “100” معاملة لذوي الاحتياجات الخاصة

أخبار ليبيا 24 – خاص

قدم قسم جوازات الساحل خدماته لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة لاستخراج جواز سفر إلكتروني جديد ، بمناسبة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة والذي يصادف الثالث من ديسمبر من كل عام .

وقال رئيس قسم جوازات الساحل ، مقدم “فوزي الشلماني” أنه بناء على التعليمات الصادرة عن مصلحة الجوازات وشؤون الجنسية ، بإعطاء فرصة لهذه الفئة وبالتحديد بمناسبة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة ، حيث تم إنهاء مايقارب 100 معاملة ، والتي شملت العديد من المرضى ( H i v الإيدز – الحالات النفسية – والأمراض المزمنة ) .

وصرح الشلماني ، سنقدم مقترحاً لمصلحة الجوازات حتى تتاح لنا الفرصة لتخصيص يوم في الأسبوع لفئة الاحتياجات الخاصة .

وقدم الشلماني الشكر لرئيس المصلحة ونائبه والوفد الذي حضر من المصلحة لمتابعة العمل ، والعناصر الأمنية التي قامت على تيسير الحركة داخل القسم والكادر التابع للقسم ، وكل من تعاون حتى بالكلمة الطيبة .

وكان قسم الجوازات في بنغازي قد خصص الثالث من ديسمبر لاستقبال ذوي الاحتياجات الخاصة لاستخراج جواز سفر إلكتروني جديد .

يشار إلى أن الثالث من ديسمبر من كل عام يوافق اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة ، وهو يوم عالمي خُصص من قبل الأمم المتحدة منذ عام 1992 لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة .

ويهدف هذا اليوم إلى زيادة الفهم لقضايا الإعاقة ودعم التصاميم الصديقة للجميع من أجل ضمان حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة.

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