السراج لموغريني: يجب اتخاذ مواقف حازمة تجاه معرقلي العملية السياسية بليبيا

جدد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، دعوته للاتحاد الأوروبي بضرورة اتخاذ مواقف حازمة تجاه من يعرقلون العملية السياسية التي تستهدف الوصول إلى دولة مدنية ديمقراطية مستقرة، مؤكدا على ضرورة الالتزام بالآليات القانونية السليمة.

وجاء ذلك خلال اجتماع السراج اليوم الثلاثاء مع الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية فيدريكا موغريني بمقر المفوضية بالعاصمة البلجيكية بروكسل، بحضور وزير الخارجية المفوض محمد سيالة، والمستشار السياسي للسراج طاهر السني، والمستشار الإعلامي حسن الهوني، والقائم بأعمال السفارة الليبية نورالدين مازن.

وتناول الاجتماع، عدد من الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية إضافة إلى قضية الهجرة غير الشرعية، وفق ما ذكر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني على صفحته في “فيسبوك” اليوم.

وجددت موغريني، دعم الاتحاد الأوروبي الكامل للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، وما يقوم به رئيس المجلس من جهود داخل ليبيا وفي المحافل الدولية، والتي كان آخرها مؤتمر باليرمو حول ليبيا لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.

وأكدت موغريني، على دعم خطة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة التي تقضي بعقد الملتقى الوطني الجامع في الأسابيع الأولى من العام الجديد.

من جانبه عبر السراج، عن شكره لموغريني التي تولي الأزمة الليبية أهمية خاصة، وعلى دعم الاتحاد الأوروبي لحكومة الوفاق الوطني، مؤكدا التزامه بالمسار الديمقراطي الذي يفضي إلى انتخابات على قاعدة دستورية سليمة.

وأشار السراج، إلى أهمية تفعيل اللجنة الرباعية المتكونة من الأمم المتحدة والاتحادين الأوروبي والأفريقي والجامعة العربية، حتى تتوحد من خلالها مواقف الدول تجاه الأزمة الليبية، على حد قوله.

وتطرق اجتماع رئيس المجلس الرئاسي مع الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية إلى الاتفاق الرباعي بين كل من ليبيا وتشاد والسودان والنيجر للتعاون في تأمين الحدود وتسيير دوريات مشتركة، وشدد فائز السراج على أهمية دعم الاتحاد الأوروبي لخطط تأمين تلك الحدود.

وتحدث السراج، عن الخطوات التي جرى تنفيذها في برنامج الإصلاح الاقتصادي، والترتيبات الأمنية بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، كما تطرق إلى فريق العمل الذي شكل خصيصا لمعالجة مشاكل الجنوب، وتنفيذ مشاريع حيوية للتخفيف من معاناة المواطنين، مطالباً الاتحاد الأوروبي بالمساهمة في تنفيذها وتفعيل برامجه لدعم الاقتصاد الليبي.

من جانبها أكدت فيدريكا موغريني، دعم الاتحاد الأوروبي لبرامج الإصلاح الاقتصادي في ليبيا، وتأييدها لكل جهد يساهم في استقرار وأمن البلاد، منوهة إلى أن ملف الهجرة غير الشرعية جانب من جوانب عديدة من التعاون المشترك، مؤكدة أنها ستولي الاهتمام اللازم بكل ما طرح خلال هذه المحادثات.

وكان رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج قد وصل رفقة الوفد المرافق له إلى بروكسل مساء أمس الإثنين قادما من العاصمة الأردنية عمّان، حيث اختتم زيارته رسمية هناك واستمرت ليومين، التقى خلالها العاهل الأردني الملك عبد الله ابن الحسين وأجرى الطرفين محادثات شاملة حول البلدين.

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