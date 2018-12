المتوسط:

أكد وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي ، ” إن التبادل التجاري مع ليبيا بدأ يتعافى حيث خلال السنة الماضية قرابة 800 مليون دينار”.

وأضاف الجهيناوي ،” أن تونس تسعى إلى استرجاع مستويات التعاون مع ليبيا، لما قبل 2011″ مؤكدا ، ” أن ليبيا كانت الشريك الاقتصادي الثاني لتونس بحجم تبادل تجاري بنحو ملياري دولار”.

The post ” الخارجية التونسية” : التبادل التجاري مع ليبيا بدأ يتعافى appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية