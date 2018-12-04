أمين الناتو يؤكد استعدادهم لدعم بناء المؤسسة العسكرية والأمنية بليبيا

أكد أمين عام منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستلوتنبيرغ، دعم الحلف لجهود حكومة الوفاق الوطني في بناء مؤسسة الدولة العسكرية والأمنية واستعداده للمساهمة فيها.

وجاء هذا الدعم خلال لقاء ستلوتنبيرغ مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج اليوم الثلاثاء بمقر الحلف في العاصمة البلجيكية بروكسل، لبحث تطورات الموقف السياسي والأمني في ليبيا، وفق ما ذكر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.

وجدد ستلوتنبيرغ، دعم حلف الناتو لجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وخطة عمل المبعوث الأممي غسان سلامة لتحقيق حل سياسي يوحد مؤسسات الدولة وينهي حالة الصراع والانقسام، على حد قوله.

من جهته، أكد السراج على أهمية التنسيق والتعاون بين المؤسسات الأمنية والعسكرية في ليبيا، وحلف الناتو والاستفادة من خبرة الحلف في التأهيل المؤسسي ورفع القدرات لإرساء الأمن وتأمين الحدود ومكافحة الإرهاب.

وقد اجتمع السراج خلال زيارته إلى بروكسل مع الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية فيدريكا موغريني، وجدد دعوته للاتحاد الأوروبي بضرورة اتخاذ مواقف حازمة تجاه من يعرقلون العملية السياسية التي تستهدف الوصول إلى دولة مدنية ديمقراطية مستقرة.

وكان رئيس المجلس الرئاسي قد وصل رفقة الوفد المرافق له إلى بروكسل مساء أمس الإثنين قادما من العاصمة الأردنية عمّان، التي اختتم زيارته رسمية إليها واستمرت ليومين، التقى خلالها العاهل الأردني الملك عبد الله ابن الحسين وأجرى الطرفين محادثات شاملة حول البلدين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع ليبيا الخبر