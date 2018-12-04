ضباط يلتقون في زوارة لإرساء السلام

التقى ضباط بالمؤسسة العسكرية من مدن زوارة والجميل ورقدالين وزلطن، في زوارة، بهدف إرساء السلام والمحافظة على الأمن الذي تعيشه المنطقة.

ويأتي الاجتماع استكمالا للجهود المبذولة من قبل المجالس البلدية ومجالس الشيوخ والأعيان ومؤسسات المجتمع المدني في المدن الأربعة، وفي إطار الجهود المبذولة لتوحيد المؤسسة العسكرية.

وهدف الاجتماع أيضا إلى حل كل الإشكاليات في المناطق، والدفع بعملية التعايش السلمي وحسن الجوار.

وأكد المجتمعون دعم كل الجهود السلمية وحمايتهم لأمن المواطن وأمن المنطقة بصفة عامة.

وقال آمر الغرفة الأمنية الجميل العقيد رجب الحراري، لـ218، إن اللقاء كان وديا وسعى لإكمال مسيرة المجالس التسييرية في إرساء الأمن للمنطقة الممتدة من زوارة إلى راس اجدير.

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