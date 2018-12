المتوسط:

اجتمعت الإدارة العامة لأمن المنافذ مع لجنة أزمة الوقود والغاز بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الثلاثاء.

وناقش الاجتماع معاناة سكان المنطقة الغربية ومناطق الجبل بنقص الوقود وخاصة وقود الديزل وطرق وخطوط عمليات التهريب عبر الحدود والمنافذ.

وكانت لجنة أزمة الوقود والغاز قد أعلنت عن تكبد الاقتصاد خسائر فادحة تقدر بأكثر من 750 مليون دولار سنويا من تهريب الوقود.

