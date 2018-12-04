توقعات الطقس والحالة الجوية ليومي الاربعاء والخميس في مختلف انحاء ليبيا

توقع خبراء الطقس و الارصاد في المركز الوطني للارصاد الجوية في النشرة الجوية الصادرة عنه أن تكون الاجواء خلال يومي الاربعاء والخميس لا تزال الفرصة مهيأة لسقوط أمطار جيدة على مناطق الخليج والشمال الشرقي تصحبها خلايا من السحب الرعدية على بعض المناطق الساحلية.

رأس جدير حتى مصراتة – سهل الجفارة – جبل نفوسة:

تشهد الاجواء وفقاً للنشرة في هذه المناطق سماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تنشط احياناً على بعض المناطق الساحلة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين 18 – 22 مْ ولا تتجاوز 16 نْ على بعض المناطق الجبلية .

سرت – سهل بنغازي حتى أمساعدة – جالو – مرادة:

تكون الاجواء في هذه المناطق وفقاً للنشرة لا تزال الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متوسطة إلى جيدة وقد تكون غزيرة احياناً اليوم على بعض المناطق تصحبها خلايا من السحب الرعدية على المناطق الساحلية مما تؤدي إلى جريان بعض الاودية المحلية وتجمع المياه في الاماكن المنخفضة والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً على الخليج وبنغازي ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين 18 – 21 مْ ولا تتجاوز 14 مْ على مرتفعات الجبل الاخضر.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة:

وفقا للنشرة تشهد الاجواء في هذه المناطق سماء صافية قليلة السحب والرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين 19 – 22 مْ.

الكفرة – تازربو – السرير :

تكون الاجواء في هذه المناطق سماء قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر على السرير والرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين 21 – 23 مْ. والله أعلم.