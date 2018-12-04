439 حالة وفاة بسبب الحوادث خلال الربع الثالث للعام الحالي

سجلت إدارة شؤون المرور والتراخيص 439 حالة وفاة نتيجة الحوادث المرورية عن الربع السنوي الثالث من العام الحالي العام.

وبينت وزارة الداخلية في صفحتها الرسمية، أن الإحصائية سجلت 491 إصابات بليغة، وأن الإصابات البسيطة بلغت 406 إصابة، بينما سجلت قيمة الأضرار بحوالي 6.875.140 مليون دينار ليبي.

وأشارت الداخلية الحوادث المرورية شهدت تصاعداً مخيفاً في وسقوط أعداد كبيرة من القتلى والمصابين، التي بلغت أرقاماً عالية خلال السنوات الأخيرة، لافتة أن التهوّر أثناء قيادة المركبات، وعدم الالتزام بالقواعد والنظم المرورية، هو من أبرز أسباب الحوادث.

ودعت وزارة الداخلية لاحترام القواعد المرورية وبذل مزيد من الجهد للحد من الحوادث المؤلمة، التي تسبب فقدان الكثيرين حياتهم، وحياة من حولهم.

يذكر أن إحصائية حوادث المرور عن شهر أكتوبر الماضي سجلت 149 حالة وفاة، و453 إصابة، و422 مركبة متضررة، وأضرار مادية بقيمة 2.273.600 مليون دينار ليبي.

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