” أزمة الوقود والغاز” : وصول المحروقات للجنوب الشهر الجاري بشكل مستمر

المتوسط:

عقدت لجنة أزمة الوقود والغاز واللجنة المشكلة من قبل شركات التوزيع ( الراحلة – الشرارة – ليبيا للنفط – الطرق السريعة ) اجتماعا لمناقشة العراقيل والصعوبات التي تواجه شركات التوزيع.

وتطرق الاجتماع لمناقشة تجهيز محطات الوقود المستهدفة تزويدها بالوقود على كافة مناطق الجنوب.

وأعلنت اللجنة، عن التنسيق مع وزارتي الدفاع والداخلية والمنطقة العسكرية الوسطى وغرفة عمليات الجفرة ومنطقة سبها العسكرية لتوفير الحماية اللازمة والضمانات لتأمين شاحنات الوقود والغاز.

وأضافت اللجنة، “من المتوقع وصول المحروقات للجنوب خلال الشهر الجاري وستكون بشكل مستمر بعد الانتهاء من الترتيبات الأمنية”.

