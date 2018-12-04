الناتو: مستعدون لدعم ليبيا

أبدى الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي “ناتو” ينس ستلوتنبيرغ الثلاثاء استعداد الحلف للمساهمة في بناء المؤسستين العسكرية والأمنية في ليبيا.

أكد ستلوتنبيرغ في لقائه مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ببروكسل، دعم الحلف لتحقيق حل سياسي في البلاد وإنهاء حالة الصراع والانقسام.

ومن جهته شدد السراج على أهمية التنسيق بين المؤسسة العسكرية الليبية وحلف “ناتو” للاستفادة من خبرته في التأهيل المؤسسي وفق ماذكر المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوفاق.

وكان الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي “ناتو” ينس ستولتنبيرج أعلن أكتوبر الماضي خلال اجتماعات وزراء دفاع الحلف في بروكسل استعداد الحلف لتدريب قوات أو وحدات عسكرية ليبية.

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