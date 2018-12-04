موغيريني : الاتحاد الأوربي يدعم الملتقى الوطني الجامع

أكدت الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية، فرديركا موغيريني، الثلاثاء دعم الاتحاد الأوربي لخطة المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة التي تقضي بعقد الملتقى الوطني الجامع في الأسابيع الأولى من العام الجديد.

وجددت موغيريني خلال لقاء جمعها مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج عن دعم الاتحاد الكامل للمجلس الرئاسي.

من جهته دعا السراج إلى ضرورة اتخاذ مواقف حازمة تجاه من يعرقلون العملية السياسية التي تستهدف الوصول إلى دولة مدنية ديمقراطية مستقرة، مؤكداً على ضرورة الالتزام بالآليات القانونية السليمة.

وأشار السراج إلى أهمية تفعيل اللجنة الرباعية المتكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية، حتى تتوحد من خلالها مواقف الدول تجاه الأزمة الليبية، وفق المكتب الإعلامي للمجلس.

يذكر أن المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة قد قال في إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي في نوفمبر االماضي، إنه ينبغي أن تجرى الانتخابات في ليبيا في مارس المقبل بعد عقد المؤتمر الوطني مطلع العام المقبل.

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