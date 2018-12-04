تقرير يكشف قواعد أميركية محتملة بليبيا

ركز تقرير أعده موقع “ذا إنترسيبت” الإخباري الأميركي على ما قال إنه شبكة هائلة من القواعد العسكرية الأميركية الموجودة في أفريقيا.

وأشار التقرير إلى حصول الموقع الإخباري على وثائق من القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا “أفريكوم” تبين بوضوح شبكة المواقع الممتدة على مدى القارة السمراء بما في ذلك مواقع لم يتم الكشف عنها مسبقا أو غير مؤكد وجودها مثل تلك التي قد تكون موجودة في ليبيا والنيجر والصومال.

ونقل التقرير عن المستشار العلمي للقيادة “بيتر تيل” قوله إن هذه الشبكة تشمل مجموعة من القواعد العسكرية في 34 موقعا في القارة السمراء مع تركيز عال على مناطق الشمال والغرب والقرن الأفريقي ملمحا في ذات الوقت من دون أن يصرح بوضوح إلى إمكانية وجود 3 من هذه القواعد في ليبيا.

وجاء تلميح “تيل” عبر قوله:” في ليبيا الموقع الذي يشهد نشاطا للقوات الخاصة والطائرات من دون طيار والذي قال بصدده الرئيس دونالد ترامب العام الماضي أنه لا يرى أي دور عسكري أميركي يوجد 3 مواقع لم يكشف عنها”.

ووفقا لـ “تيل” يوجد 3 مواقع للطوارئ لم يتم ذكرها سابقا أو الإعلان عنها قرب الساحل الليبي من دون أن يبين أين تقع تحديدا هذه المواقع في وقت أشار فيه التقرير إلى وجود نوايا لتخفيض الوجود العسكري الأميركي في بلدان إفريقيا ومنها ليبيا من دون الإشارة إلى رغبة القيادة العسكرية الأميركية في إغلاق هذه القواعد.

وخلص التقرير إلى أن انتشار هذه القواعد في منطقة الساحل وليبيا والقرن الأفريقي يبين بوضوح أن مهمات “أفريكوم” لمكافحة الإرهاب في إفريقيا ستستمر إلى ما لا نهاية.

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