وزارة الداخلية : الحوادث المرورية تشهد تصاعداً مخيفاً في سقوط أعداد كبيرة من القتلى

كشفت وزارة الداخلية في إحصائية جديدة نشرتها على صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك عن عدد حالات الوفيات نتيجة الحوادث المرورية التي حدثت خلال الربع السنوي الثالث من العام الحالي ، حيث سجلت شؤون المرور والتراخيص 439 حالة وفاة.

وبينت وزارة الداخلية ، أن الإحصائية سجلت 491 إصابات بليغة، وأن الإصابات البسيطة بلغت 406 إصابة، بينما سجلت قيمة الأضرار بحوالي 6.875.140 مليون دينار ليبي.

وأشارت الداخلية إلى أن الحوادث المرورية شهدت تصاعداً مخيفاً في وسقوط أعداد كبيرة من القتلى والمصابين، التي بلغت أرقاماً عالية خلال السنوات الأخيرة، لافتة أن التهوّر أثناء قيادة المركبات، وعدم الالتزام بالقواعد والنظم المرورية، هو من أبرز أسباب الحوادث.

ودعت وزارة الداخلية لاحترام القواعد المرورية وبذل مزيد من الجهد للحد من الحوادث المؤلمة، التي تسبب فقدان الكثيرين حياتهم، وحياة من حولهم.

يذكر أن إحصائية حوادث المرور عن شهر أكتوبر الماضي سجلت 149 حالة وفاة، و453 إصابة، و422 مركبة متضررة، وأضرار مادية بقيمة 2.273.600 مليون دينار ليبي.

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