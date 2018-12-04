ترحيل 105 مهاجرين من زوارة إلى طرابلس

رحّل مكتب المباحث والجوازات فرع زوارة، 105 مهاجرين غير قانونيين جوا إلى مطار معيتيقة الدولي في طرابلس، على أن يجرى ترحيلهم إلى بلادهم في وقت لاحق.

ومن بين هؤلاء المهاجرين 11 رضيعا و94 بالغا، يحملون جنسيات أفريقية (79 من نيجيريا، و3 من غانا، و3 من الكاميرون، و14 من سيراليون، و6 من غامبيا).

وجرى ترحيل المهاجرين من مطار زوارة الدولي، تحت إشراف المنظمة الدولية للهجرة وإدارة الأزمة، وفقًا للمكتب الإعلامي للبلدية.

وكان جهاز مباحث الجوازات في زوارة، طالب في أكتوبر الماضي الجهات الرسمية بوضع آلية للحد من تدفق المهاجرين على المدينة، والتنسيق مع سفاراتهم لنقلهم إلى دولهم.

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