“ناتو”: مستعدون لمساعدة الجيش والأمن في ليبيا

أكد أمين عام منظمة حلف شمال الأطلسي “ناتو” ينس ستلوتنبيرغ، أن الحلف مستعد للمساهمة في بناء المؤسسات العسكرية والأمنية الليبية، معربا عن دعمه لجهود حكومة الوفاق في هذا الجانب.

وبين ستلوتنبيرغ، خلال لقاء مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، الثلاثاء، في بروكسل، أن “ناتو” يدعم جهود بعثة الأمم المتحدة وخطة عمل غسان سلامة لتحقيق حل سياسي ينهي حالة الصراع والانقسام.

وقال المكتب الإعلامي للسراج، إن الاجتماع بحث التطورات الأمنية والسياسية في ليبيا، حيث أكد السراج أهمية التعاون بين المؤسسات الأمنية والعسكرية الليبية وحلف “ناتو” في جوانب التأهيل المؤسسي ورفع القدرات لبسط الأمن وتأمين الحدود ومكافحة الإرهاب.

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