المتوسط:

اجتمعت نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية ستيفاني وليامز في بنغازي، مع شخصيات من المجتمع المدني اليوم الثلاثاء.

وتطرق اللقاء لمناقشة أولويات المجتمع المدني ومخاوفه المتعلقة بإرساء الأمن في ليبيا وإنهاء الإفلات من العقاب السياسي والمالي وتشجيع الإصلاحات .

وناقش اللقاء المستجدات الخاصة بتحضير الملتقى الوطني وأهم المقترحات له.

