إحياء اليوم العالمي لذوي الإعاقة ببني وليد وسط دعوات للاهتمام بهم

بني وليد-العنوان

احتفل صندوق التضامن الاجتماعي فرع سوف الجين بمقر مركز سوف الجين للتوحد ببني وليد بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة الذي يصادف الثالث من ديسمبر من كل عام.

وحضر الاحتفالية، التي أقيمت يوم الإثنين، مدير الفرع وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام بالفرع وجمع من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني وتلاميذ المركز ومدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بالمدينة.

وألقيت في الاحتفالية عدد من الكلمات التي أثنت على الجهود التي تبذل من قبل موظفي الصندوق من أجل الاهتمام بشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث أكدت جميعها على ضرورة منحهم حقوقهم المشروعة كاملة إسوة بالأصحاء وتذليل الصعاب كافة التي تواجههم.

وفي ختام الاحتفالية وزع عدد من منتسبي جمعية وادي دينار الهدايا والألعاب الترفيهية على الأطفال.

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