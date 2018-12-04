مُهاجرون يموتون جوعا قبالة سواحل مصراتة

قال مهاجر مصري نجا من الغرق اليوم الثلاثاء، لـ”رويترز” إن 15 مهاجرا لقوا حتفهم في قارب قبالة سواحل مصراتة بعدما قضوا 12 يوما في البحر دون طعام أو ماء.

وأكد الناجي المصري أنهم كانوا 25 مهاجرا على متن قارب أبحر من صبراتة وبقوا في البحر دون طعام أو ماء حتى قضى منهم 15.

من جهته، بين رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا عثمان بلبيسي، في حسابه في “تويتر”، إن الناجين الـ10 يعانون من جفاف شديد، وتم نقلهم إلى أحد مراكز الاحتجاز قبل أن يصلهم فريق من الأطباء.

يذكر أن عدد المهاجرين الذين يصلون إلى إيطاليا تراجع كثيرا منذ العام الماضي بحسب منظمة الهجرة العالمية بعد أن كثف الاتحاد الأوروبي دعم جهود خفر السواحل الليبية.

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