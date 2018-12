صحيفة إيطالية : “حفتر” يصل روما في الساعات القادمة

المتوسط:

أكدت وكالة اكي الايطالية نقلا عن مصادر متابعة للملف الليبي ، ترقب وصول المشير خليفة حفتر، “القائد العام للجيش الليبي”، إلى روما في الساعات القادمة.

وتأتي هذه الزيارة، التي لم يعلن عنها بعد بصفة رسمية، بعد ثلاثة أسابيع من القمة المصغرة، التي شارك فيها المسئول العسكري الليبي، على هامش مؤتمر باليرمو حول الأزمة الليبية .

وكانت “القيادة العامة للجيش الليبي”، المحسوبة على مجلس النواب في طبرق، قد أصدرت حينها بيانا نفى مشاركة حفتر في أعمال مؤتمر باليرمو، وذكرت أنه وصل إلى عاصمة إقليم صقلية “من أجل عقد سلسلة لقاءات مع رؤساء دول الجوار والطوق، لمناقشة آخر المستجدات على الساحة المحلية والدولية”.

