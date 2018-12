المتوسط:

عقدت نائبة الممثل الخاص ستيفاني وليامز اليوم في ‫بنغازي عدة لقاءات مع عدد من الشباب من مختلف مناطق شرق ليبيا، اليوم الثلاثاء.

واستمعت وليامز، إلى رؤاهم حول الملتقى الوطني، بما في ذلك الإطار الدستوري وإجراء الانتخابات.

كما تعرفت على أولوياتهم فيما يخص المستقبل والحلول الرامية لإنهاء الجمود الراهن.

