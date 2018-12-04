اخبار ليبيا الان

الشباب والرياضة وصندوق الأمم المتحدة للسكان يدرسان إقامة أنشطة شبابية

تم النشر منذُ 17 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال مدير إدارة المعلومات والإعلام بالهيئة العامة للشباب والرياضة بحكومة الوفاق “حمزة المهدوي” ، إن رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة الدكتور “بشير القنطري” عقد اجتماعاً مع “بيرانجيه بويل يوسفي” ، الممثلة المقيمة لصندوق الأمم المتحدة للسكان بليبيا ، والوفد المرافق لها صباح اليوم الثلاثاء بديوان الهيئة في طرابلس .

وأوضح المهدوي – لأخبار ليبيا 24 – أنه تم مناقشة خطة عمل الشباب بالهيئة للعام 2019 ، وآلية دعمهم ودمجهم في كافة الأنشطة والبرامج الشبابية المقبلة .

وأشار إلى أن هذا الاجتماع يعتبر الأول من نوعه ، منوهاً إلى أنه تم خلاله عرض مقترحات وبرامج الهيئة حول تنفيذ عدة أنشطة شبابية .

ومن جهته ، عبرت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان ، في كلمة لها خلال الاجتماع عن إعجابها بخطة العمل المدروسة للهيئة لسنة 2019 .

وأكدت أن دعم شريحة الشباب في ليبيا من أولوياتهم للمساهمة في الدفع بهم للبناء والتطوير والمساهمة في إرساء السلم المجتمعي .

يُشار إلى أن الاجتماع جاء بحضور مدير مكتب التعاون الدولي بالهيئة ، ومدير إدارة إعداد وتمكين الشباب ، ومدير إدارة التواصل مع الشباب بالهيئة .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك