غات تنتصر على “الإسهال”

يبتعد تدريجيا شبح مرض انتشر في الأيام الماضية بمدينة غات، إذ أصيب إثره مالا يقل عن 463 شخصا بالإسهال دون معرفة السبب الرئيس لانتشاره، بحسب مكتب الإعلام والتوعية بمستشفى غات.

ورغم الامكانيات المحدودة إلا أن مستشفى المدينة استطاع القضاء بشكل كبير على هذا المرض بعد رصد الحالات ومتابعتها. وأوضح مكتب الإعلام بالمستشفى أن غالبية الحالات تمت معالجتها باستثناء حالتين فارقتا الحياه خلال الأيام الماضية.

ويقول المسؤولون في المستشفى إن أعداد المرضى بدأ تنقص تدريجيا بسبب الجهود التي بذلها الكادر الطبي، غير أن أسباب انتشاره بين المئات من المواطنين لا زالت غامضة حتى الآن بسبب افتقار المستشفى لأجهزة التحليل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية