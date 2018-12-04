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“الجمالي” : عدم اهتمام بعض دول الجوار بمراقبة الحدود ساهم في استمرار الأزمة الليبية

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

أكد مبعوث الجامعة العربية لدى ليبيا، صلاح الدين الجمالي، ” إن بعض دول جوار ليبيا لا تراقب حدودها بالشكل الكامل وهو ما يساعد على استمرار الأزمة الليبية”.

وأكمل الجمالي، ” أن اجتماع دول جوار ليبيا جاء للبحث عن حلول لخروج ليبيا من الأزمات التي تمر بها”.

وكانت الخرطوم قد استقبلت اجتماعا لدول جوار ليبيا لمناقشة عدة قضايا أبرزها معالجة الانفلات الأمني في الجنوب الليبي.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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