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نتيجة لسوء الأحوال الجوية .. الحكومة المؤقتة توقف العمل بكافة الدوائر الحكومية في بلدية بنغازي 

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت الحكومة المؤقتة عن إيقاف العمل بكافة الدوائر الحكومية في بلدية بنغازي ليومي الأربعاء والخميس ، نظراً لسوء الأحوال الجوية وارتفاع منسوب المياه في الشوارع .

وتشهد مدينة بنغازي هذا اليوم الثلاثاء هطول الأمطار منذ ساعات الصباح الأولى ، ما أدي إلى ارتفاع منسوب المياه في كافة أرجاء المدينة .

وناشد نشطاء على صفحات التواصل الاجتماعي الجهات المختصة بضرورة مساعدة بعض العائلات العالقة في منازلها بوادي منطقة الهواري المتفرع من “وادي القطارة” ، نتيجة لارتفاع منسوب المياه ، نتيجة لغزارة الأمطار .

وكان رئيس مكتب الإعلام والتوعية بقسم المرور والتراخيص بنغازي “عوض العدولي” قد حذر كافة مستخدمي الطريق العام في مدينة بنغازي ، من عدم المرور من طريق مصنع الإسمنت غرب بنغازي .

وناشد العدولي – في تصريح خاص لأخبار ليبيا 24 – جميع المواطنين عدم استخدام طريق مصنع الإسمنت – الرابطة بين منطقة القوارشة وسيدي فرج وبوهادي ومدخل بنغازي الغربي – لهطول الأمطار بشكل كبير وتراكم المياه على الطريق ما تسبب في إغلاق الطريق .

وقال رئيس مكتب الإعلام إن القسم رفع درجة الاستعداد القصوى بالمدينة ، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية المتوقعة ، في كافة أنحاء المدينة .

وأوضح العدولي أن القسم يعمل على تشكيل فريق عمل للتدخل السريع تحسباً لتداعيات سوء الأحوال الجوية والأمطار والسيول المحتملة ، حتى انتهاء تحذيرات الأرصاد واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للتعامل مع تداعياتها .

وشدد العدولي على أهمية التزام المواطنين بالتنبيه الذي وجه لهم بضرورة التقيد بالسرعة القانونية ، وتخفيف حركة المرور قدر الإمكان نظراً لخطورة ارتفاع منسوب مياه الأمطار على حركة السير بأغلب شوارع المدينة .

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، من تعرض البلاد لموجة من الطقس السيئ واحتمالية سقوط أمطار غزيرة وسيول ، ومنخفض ممتاز وتراكمي يفوق 80 ملم .

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