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العريبي يؤكد جاهزية فرق الدفاع المدني والإسعاف والطواريء ووحدات الأمن للتدخل في حال حدوث أي طاريء لاقدر الله

تم النشر منذُ 51 دقيقة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

قرنادة 05 ديسمبر 2018 (وال) – أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة المؤقتة  حاتم العريبي عن مجلس الوزراء قرر منح عطلة رسمية بكافة الدوائر الحكومية ليومي الأربعاء والخميس في بلدية بنغازي نتيجة لهطول الغيث النافع بكميات كبيرة .

وأكد العريبي جاهزية فرق الدفاع المدني والإسعاف والطواريء ووحدات الأمن للتدخل في حال حدوث أي طاريء لاقدر الله .

وتشهد مدينة بنغازي هذا اليوم الثلاثاء هطول الأمطار منذ ساعات الصباح الأولى،  ما أدي إلى ارتفاع منسوب المياه في كافة أرجاء المدينة .

وناشد نشطاء على صفحات التواصل الاجتماعي الجهات المختصة بضرورة مساعدة بعض العائلات العالقة في منازلها بوادي منطقة الهواري المتفرع من وادي قطارة ، نتيجة لارتفاع منسوب المياه نتيجة لغزارة الأمطار . (وال – قرنادة) ع ع

 

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عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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