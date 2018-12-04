العريبي يؤكد جاهزية فرق الدفاع المدني والإسعاف والطواريء ووحدات الأمن للتدخل في حال حدوث أي طاريء لاقدر الله

قرنادة 05 ديسمبر 2018 (وال) – أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة المؤقتة حاتم العريبي عن مجلس الوزراء قرر منح عطلة رسمية بكافة الدوائر الحكومية ليومي الأربعاء والخميس في بلدية بنغازي نتيجة لهطول الغيث النافع بكميات كبيرة .

وأكد العريبي جاهزية فرق الدفاع المدني والإسعاف والطواريء ووحدات الأمن للتدخل في حال حدوث أي طاريء لاقدر الله .

وتشهد مدينة بنغازي هذا اليوم الثلاثاء هطول الأمطار منذ ساعات الصباح الأولى، ما أدي إلى ارتفاع منسوب المياه في كافة أرجاء المدينة .

وناشد نشطاء على صفحات التواصل الاجتماعي الجهات المختصة بضرورة مساعدة بعض العائلات العالقة في منازلها بوادي منطقة الهواري المتفرع من وادي قطارة ، نتيجة لارتفاع منسوب المياه نتيجة لغزارة الأمطار . (وال – قرنادة) ع ع

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