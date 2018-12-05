إغلاق طرق في بنغازي مع تجدد الهطول الغزير للأمطار

حذرت جمعية رؤية لهواة الفلك على صفحتها –بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك- من تواصل هطول الأمطار الغزيرة على مدينة بنغازي والمناطق المجاورة.

الجمعية أضافت أن الهطول الغزير للأمطار أدى إلى إغلاق عدد من الطرق كالطريق الرابط بين منطقة النواقية و خزان الطلحية وطريق سي منصور وطريق عقبة الرجمة ومدخل منطقة توكرة، إضافةً إلى الطرق الزراعية في مناطق الهواري وسي فرج.

وذكرت الجمعية أن مياه الأمطار غمرت العديد من جزر الدوران والشوارع والمنازل ومطار بنينا ومستشفى الهواري العام.

وتنصح الجمعية المواطنين وسائقي المركبات الآلية، أخذ الحيطة والحذر من النقاط المبينة بالخبر وعدم التجوال في هذه الظروف الصعبة.

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