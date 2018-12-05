معالي وزير الداخلية يؤكد تواجد رجال الأمن في الأماكن المتضررة من هطول الأمطار لمساعدة المواطنين

بنغازي 05 ديسمبر 2018 (وال) – أصدر معالي وزير الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف تعليماته الفورية لكافة وحدات مديرية أمن بنغازي والإدارات العامة بالوزارة للانتقال الفوري نحو المناطق المتضررة من هطول كميات كبيرة للغيث النافع على بنغازي.

وأوضح معاليه أنه يقود شخصيًا غرفة عمليات الدفاع المدني والإسعاف والطواريء لمساعدة المواطنين في حال علقوا بسبب الأمطار، مؤكدًا استقبال الاتصالات عبر فرق الإنقاذ ورجال الأمن المتواجدين في تلك المناطق .

وأهاب معالي الوزير بكافة المواطنين خاصة سائقي المركبات على الطرق ابعامة أخذ الحيطة والحذر . (وال – بنغازي) ع ع

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