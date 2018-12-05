بتعليمات من معالي وزير الداخلية  .. مديرية أمن بنغازي ترفع درجة التأهب القصوى بسبب ارتفاع منسوب السد الفرعي لوادي القطارة نسبياً

بنغازي 05 ديسمبر 2018 (وال) – أعلنت مديرية أمن بنغازي رفع درجة التأهب القصوى بسبب زيادة منسوب السد الفرعي لوادي القطارة وارتفاعه نسبياً، مما قد يترتب عليه فتح بعض الصمامات لتخفيف الضغط، وعلى المواطنين القاطنين على أطراف الوادي أخذ الحيطة والحذر .

وشكّلت مديرية أمن بنغازي بعضوية قسم المرور والتراخيص بنغازي لتشكيل فريقاً خاصاً لتلبية النداءات العاجلة تحسباً لتدهور الأحوال الجوية والتقلبات المُتوقّعة بالمدينة.

وفي هذا الشأن، رفعت مديرية الأمن درجة التأهب القصوى استعداداً لمواجهة أي طارئ يحدث على طرقات المدينة التي ارتفع فيها منسوب المياه منذ يومين، نتيجة تهالك شبكة الصرف الصحي.

وتشهد المدينة خلال هذه الأيام أمطاراً غزيرة وطقساً مُتقلباً تسبب في تعطيل العديد من المرافق الحيوية بالمدينة، لذلك يجب على كافة المواطنين الالتزام بمُعدلات السرعة القانونية خاصة في ظل هذه الأجواء، حفاظاً على سلامتهم ،والتعاون مع رجال الأمن سيُسهم في التقليل من مخاطر ارتفاع منسوب المياه على طرقات المدينة. (وال – بنغازي) ع ع

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