تطورات ليلة أمطار وسيول بنغازي  

متابعة| 218

أفادت مصادر لـ 218 من بنغازي أن منسوب مياه الأمطار ارتفع بشكل كبير في مناطق سيدي فرج وبوهادي والهواري.

من جانبه أصدر وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف تعليماته إلى جميع وحدات مديرية أمن بنغازي والإدارات العامة التابعة للوزارة أن ينتقلوا بشكل فوري إلى الأحياء المتضررة من سقوط المطر الغزير على مدينة بنغازي .

ويقود بوشناف بنفسه – (حسب منشور بصفحة الوزارة)- غرفة عمليات الدفاع المدني و الإسعاف والطواريء لمساعدة المواطنين الذين قد يعلقوا فيما لو حدث اغراق للمنازل.

وورد لغرفة طواريء مفوضية بنغازي للكشافة والمرشدات بلاغات عن حالات غرق لبعض المنازل نتيجة سيول بوادي القطارة.

كما أغلق وادي المقزحه الطريق العام المتجه إلى منطقة الجردينه .

وأعلنت المفوضية على صفحتها الرسمية انطلاق عناصرها لمحاولة تقديم يد العون للأسر العالقة.

كما نشرت وزارة الداخلية عن جهاز الإسعاف والطوارئ بغرفة العمليات في بنغازي أرقاماً هاتفية للاتصال من المواطنين في حالة حدوث أي طارئ :

رقم الهاتف : ‏‪091-3570342‏

رقم الهاتف : ‏‪092-2353212‏

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