بوشناف : تعليمات فورية بشأن سيول بنغازي وفيضان وادي القطارة

ليبيا – أكد وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف إصدار تعليمات فورية لكافة وحدات مديرية أمن بنغازي والإدارات العامة بالوزارة بشأن السيول التي غمرت عدة مناطق بجنوب المدينة .

وفى تصريح لـ المرصد ، قال بوشناف بوقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء أن تعليماته لوحدات الوزارة كانت بالإنتقال الفوري نحو المناطق المتضررة من هطول كميات كبيرة من المطار وفيضان وادي القطارة الذي غمر مناطق جنوب بنغازي .

وأضاف بأن غرفة عمليات الدفاع المدني و الإسعاف والطوارئ تقود عمليات لمساعدة المواطنين في حال علقوا بسبب الأمطار فى المناطق المتضررة .

وأكد بأن للوزاوة تستقبل الاتصالات عبر فرق الإنقاذ ورجال الأمن المتواجدين في تلك المناطق داعياً كافة المواطنين خاصة سائقي المركبات على الطرق العامة أخذ الحيطة والحذر أثناء تنقلاتهم .

المرصد – متابعات

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