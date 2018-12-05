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عمال مصريون يدخلون ليبيا بأختام مزورة

تم النشر منذُ 19 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ضبطت مباحث جوازات اجدابيا عدد 19 شخص من حملة الجنسية المصرية دخلوا الأراضي الليبية بأختام مزورة وتأشيرات غير قانونية وتزوير في الجوازات.

المخالفون التسعة عشر تمت إحالتهم من قبل غرفة عمليات اجدابيا لتستلمهم وحدة التحقيق بفرع جوازات اجدابيا .

المخالفون دخلوا البلاد خلسة عن طريق الصحراء الليبية المتاخمة للحدود المصرية وتحصلوا علي تأشيرة وأختام دخول إلى ليبيا دون المرور بمنفذ امساعد البري الحدودي.

تمت إحالة المخالفين إلى وحدة الترحيل والإبعاد بالفرع الذي يعمل رئيسه المقدم صالح عتيق على التحقيق لمعرفة المتورطين من الجانب الليبي في جلب هؤلاء الوافدين بطرق غير قانونية لاتخاذ كافة الاجرات القانونية حيال ذلك .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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