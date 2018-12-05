اخبار ليبيا الان

درنة تحتفي بخريجيها في فن العمارة

تم النشر منذُ 24 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

متابعة|218

شهدت قاعة تالين في منتجع إيميليا السياحي بمدينة درنة حفل تخرج  لطلاب وطالبات كلية الفنون و العمارة الدفعة 27 وسط حضور كبير من أهالي الطالبات والطلبة الخريجين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة وعدد من شخصيات المجتمع.

تضمن الحفل فقرات متنوعة ووزعت خلاله شهادات الشكر والتقدير على أعضاء التدريس وعلى الطلبة الخريجين.

تميز الحفل بالفرحة العارمة التي علت محيا الخريجين وقام عميد الكلية الدكتور أسامة البكوري بإلقاء كلمة ترحيبية وتحفيزية للطلبة لما قدموه من مجهودات طيبة طيلة أعوام الدراسة .

يشار إلى أن طلاب كلية الفنون بالجامعة قاموا بإعداد مشاريع تخرج متميزة  نالت تقدير أعضاء هيئة التدريس والإدارة بالكلية .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك