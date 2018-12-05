درنة تحتفي بخريجيها في فن العمارة

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شهدت قاعة تالين في منتجع إيميليا السياحي بمدينة درنة حفل تخرج لطلاب وطالبات كلية الفنون و العمارة الدفعة 27 وسط حضور كبير من أهالي الطالبات والطلبة الخريجين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة وعدد من شخصيات المجتمع.

تضمن الحفل فقرات متنوعة ووزعت خلاله شهادات الشكر والتقدير على أعضاء التدريس وعلى الطلبة الخريجين.

تميز الحفل بالفرحة العارمة التي علت محيا الخريجين وقام عميد الكلية الدكتور أسامة البكوري بإلقاء كلمة ترحيبية وتحفيزية للطلبة لما قدموه من مجهودات طيبة طيلة أعوام الدراسة .

يشار إلى أن طلاب كلية الفنون بالجامعة قاموا بإعداد مشاريع تخرج متميزة نالت تقدير أعضاء هيئة التدريس والإدارة بالكلية .

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