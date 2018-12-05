إخلاء بعض المنازل في منطقة بنينا بسبب إنجراف مياه الأمطار

بنينا 05 ديسمبر 2018 (وال) – تسبب إنجراف مياه الأمطار الغزيرة في منطقة بنينا إلى أضرار مادية وإخلاء بعض المنازل في أحياء المنطقة.

هذا وأدى الإنجراف إلى تشكل سيول منحدرة من أحد الأوادية تسبب في دخول مياه الأمطار على منازل كثيرة مما أضطر إلى إخراج الأهالي من منازلهم بمساعدة رجال الدفاع المدني وسيارات الإسعاف ومكتب خدمات بنينا بقسم المياه والصرف الصحي.

يشار إلى هطول الأمطار بغزارة الليلة الماضية، تسبب في غرق حي الخرابات بالكامل والمنازل القريبة من سور المطار، وشارع الغراق، وشارع المدرسة النموذجية في حي الشعبية البيضاء، بالإضافة إلى إغلاق المطار بسبب دخول المياه داخل صالة الركاب. (وال – بنينا) ر ع / هــ ع

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