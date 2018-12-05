لماذا يضغط حفتر لإبقاء سفير إيطاليا في طرابلس؟

ايوان ليبيا – وكالات :

قالت صحيفة لاستامبا الإيطالية، إن حفتر يضغط على الحكومة الإيطالية، للإبقاء على سفيرها في طرابلس، جوزيبي بيروني.

وأضافت الصحيفة، أن حفتر يحاول أن لا تعين إيطاليا، جوزيبي بوتشينو، الذي هو على دراية واسعة بالملف الليبي، وسبق أن كان سفيرا لدى طرابلس، قبل خروج السفارة عام 2015.

وذكرت لاستامابا، أن الانقسام السياسي داخل الحكومة الإيطالية في مواجهة ما تمر به ليبيا من أزمة سياسية، جعلت حكومة جوزيبي كونتي، تُبقِي على السفير بيروني في العاصمة روما منذ عدة أشهر.

من جانب آخر قالت مصادر مقربة من حفتر – وفقا لصيحفة لاستامبا – إن الضغط الذي يمارسه الأخير على إيطاليا للإبقاء على سفيرها بيروني في العاصمة طرابلس، يأتي من خشيته أن تكون للسفير الجديد سياسات تقلص من فرص التواصل مع روما.

وفي سبتمبر الماضي، طالب حفتر أثناء اجتماعه، بوزير الخارجية الإيطالي إنزو مورافو ميلانيزي، بتغيير السفير الإيطالي في طرابلس جوزيبي بيروني.

وجاء طلب حفتر بتغيير سفير إيطاليا، بضغط من فرنسا التي تسعى لإزاحة سفير إيطاليا في ليبيا، حتى تتمكن من تمرير إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية نهاية هذا العام.

وفي أغسطس الماضي اتهمت وسائل إعلام ليبية السفير الإيطالي جوزيبي بيروني، بأنه يسعى لتأجيل الانتخابات الليبية.

ونفت السفارة الإيطالية لدى ليبيا، أن يكون سفيرها جوزيبي بيروني قد طلب خلال لقائه الصحفي مع قناة محلية تأجيل الانتخابات الليبية.

وأوضحت السفارة في بيان لها قائلة: “بل العكس هو الصحيح، فقد قال بيروني إن قرار تحديد موعد إجراء الانتخابات يعود لليبيين ولليبيين فقط”، وفق ما نشرت على حسابها الرسمي في موقع تويتر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا