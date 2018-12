اجتمعت نائبة الممثل الخاص ستيفاني وليامز أمس في ⁧‫بنغازي مع مجموعة من الشباب الذين قدموا من مختلف مناطق شرق ⁧‫ليبيا‬⁩ للاستماع إلى رؤاهم حول ⁧‫الملتقى الوطني‬⁩، بما في ذلك الإطار الدستوري والانتخابات، كما استمعت إلى أولوياتهم فيما يخص المستقبل والحلول الرامية لإنهاء الجمود الراهن

كما التقت وليامز خلال زيارتها إلى بنغازي بشخصيات من المجتمع المدني للاستماع إلى أولوياتهم ومخاوفهم المتعلقة بإرساء الأمن في ليبيا وإنهاء الإفلات من العقاب السياسي والمالي وتشجيع الإصلاحات بالإضافة إلى إطلاعهم على المستجدات الخاصة بتحضير الملتقى الوطني.

The post وليامز ترصد توجهات الشباب في بنغازي قبل الملتقى الوطني الجامع appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا