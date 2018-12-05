رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي يبحث مع المشير حفتر الأوضاع الأمنية في ليبيا

بحث رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا، الن بوجيا، مع القائد العام للقوات المسلحة خليفة حفتر، الأوضاع في البلاد.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما خلال زيارته إلى مدينة بنغازي أمس الثلاثاء، حيث بحث الجانبان، الوضع الأمني ، إضافةً إلى الجهود المبذولة للمضي قدماً بالعملية السياسية.

وجدد السفير بوجيا، تأكيد دعم الاتحاد الأوروبي الثابت لخطة عمل الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ، غسان سلامة ، الرامية إلى إيجاد حل سياسي دائم لحالة الجمود الراهنة.

كما وشدد على التزام الاتحاد الأوروبي الثابت ببناء شراكة قوية مع المؤسسات الليبية الموحدة، والعمل من خلال البعثة مع جميع الليبيين في جميع المناطق ، وأعرب عن أمله في توسيع حضوره في جميع انحاء ليبيا خلال الأشهر المقبلة.

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