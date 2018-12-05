شباب من المنطقة الشرقية يعرضون رؤيتهم حول ‫الملتقى الوطني

التقت نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية لبعثة الأمم المتحدة في ليبا ستيفاني وليامز، بشخصيات من المجتمع المدني.

وشمل اللقاء الذي عقد أمس الثلاثاء، استعراض أولوياتهم ومخاوفهم المتعلقة بإرساء الأمن في ليبيا، وإنهاء الإفلات من العقاب السياسي والمالي، إلى جانب تشجيع الإصلاحات وإطلاعهم على المستجدات الخاصة بتحضير الملتقى الوطني.

وفي سياق متصل، ناقشت وليامز مع مجموعة من الشباب القادمين من مختلف مناطق الشرق، رؤيتهم حول ‫الملتقى الوطني‬، بما في ذلك الإطار الدستوري والانتخابات، إلى جانب استعراض أولوياتهم فيما يخص المستقبل والحلول الرامية لإنهاء الجمود الراهن.

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