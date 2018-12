المياه تغمر منطقة بنينا.. وإخلاء بعض المنازل

المتوسط:

غمرت مياه الأمطار مَنطقة بنينا ببنغازي، الأمر الذي أدى إلى وقوع أضرار مادية، وإخلاء بعض المنازل في أحياء المنطقة.

وتسببت هذه الأمطار، في خروج أهالي المنطقة من منازلهم، بمساعدة رجال الدفاع المدني وسيارات الإسعاف ومكتب خدمات بنينا بقسم المياه والصرف الصحي.

كما تسببت هذه الأمطار في غرق حي الخرابات بالكامل والمنازل القريبة من سور المطار وشارع الغراق وشارع المدرسة النموذجية في حي الشعبية البيضاء، بالإضافة إلى إغلاق المطار بسبب دخول المياه داخل صالة الركاب.

