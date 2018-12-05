قوة الردع الخاصة تعلن القبض على منفذي اغتيال أحد عناصرها

أعلنت قوة الردع الخاصة القبض على المتهمين في اغتيال فضل يونس فضل أحد عناصرها الذي قتل بالرصاص السبت الماضي بطريق الشط بطرابلس.

وقالت قوة الردع في بيان نشرته على صفحتها بـ«فيسبوك» ليل الثلاثاء «الجانيان اقترفا الجريمة وهما في حالة سكر ظاهر ولاذا بالفرار، وهما مصطفى حسن إبراهيم زوبي ومحمد صالح فرج الفيتوري».

ولفتت القوة إلى أن «أحدهما قام بتسليم نفسه إلى جهاز المباحث العامة الذي استدل مع المعني وأحاله إلى مكتب النائب العام، والمتهم الثاني جارٍ الاستدلال معه، وإحالته إلى مكتب النائب العام».

يذكر أن قوة الردع الخاصة أعلنت السبت الماضي اغتيال أحد عناصرها المدعو فضل يونس فضل بـ«رصاص مجهوليْن اثنين يستقلان سيارة معتمة الزجاج اقتربت من واجهة مطعم الروبيان بطريق الشط بطرابلس وأمطراه بوابل من الرصاص فأردياه قتيلاً».

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