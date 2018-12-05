إخلاء عائلات بمخيم تاورغاء وبوصنيب بسبب السيول

أخلت غرفة العمليات المشتركة التابعة لوزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة العائلات التي علقت ليل الثلاثاء الأربعاء بمخيم تاورغاء وبوصنيب، جراء السيول التي داهمتها، بسبب ارتفاع منسوب المياه الناجم عن الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد.

وقالت وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة، في تصريحات لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل “فيسبوك” ، أن أجهزة الإسعاف والطوارئ، والهلال الأحمر، ومفوضية الكشافة، ومديرية أمن بنغازي، هرعوا لإجلاء العائلات من المناطق المحاذية لوادي القطارة، والممتد لمنطقة بوصنيب، أيضا بسبب ارتفاع منسوب المياه بالوادي ، جراء الأمطار الغزيرة.

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