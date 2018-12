المتوسط:

قام جهاز الإسعاف والطوارئ في مدينة بنغازي، بعمليات إخلاء للعائلات العالقة في مخيم تاورغاء وبونصيب، وذلك بعد تلقيه العديد من البلاغات من قبلهم نتجية السيول التي تحركت بسبب ارتفاع منسوب المياه في الأودية القريبة منهم.

جديرٌ بالذكر، أن جهاز الإسعاف والطوارئ بغرفة العمليات قد خصص الأرقام التالية للاتصال في حالة حدوث أي أمر طارئ.

رقم الهاتف ‏‪091-3570342‏

رقم الهاتف ‏‪. 092-2353212

