مروجوا مخدرات يطلقون النار على عناصر أمن بإجدابيا

ألقى البحث الجنائي في مديرية أمن إجدابيا الثلاثاء، القبض على عصابة مسلحة يقوم أفرادها بتعاطي المخدرات وبيعها.

وقالت مديرية أمن إجدابيا في تصريح لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل “فيسبوك”، إن المداهمة جاءت بعد الحصول على معلومات تفيد بوجود مجموعة من العصابات الإجرامية الخارجة عن القانون يقومون بالإتجار بالمخدرات وتعاطيها.

وأفادت المديرية أنه بعد التأكد من صحة تلك المعلومات، تمت مداهمة المنزل واعتقال شخصين، ضبط بحوزتهما كمية من المخدرات تقدر بـ 100 قطعة من الحشيش، وأسلحة متنوعة،وذخائر ومبالغ مالية.

ولفتت المديرية إلى أن الشخصين قاما بإطلاق النار صوب رجال الأمن، إلا أنهم تمكنوا من القبض عليهم وإحالتهم إلى النيابة العامة للسير بإجراءات التحقيق.

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