موغيريني تلتقي السراج في بروكسل

التقت مفوضة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني يوم الثلاثاء في بروكسل، برئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج.

وناقش الطرفان مواضيع تتعلق بمتابعة المؤتمر الدولي حول ليبيا الذي استضافته إيطاليا الشهر الماضي.

وركزت موغيريني في حديثها على ضرورة التنسيق من أجل تقديم أفضل دعم أوروبي ممكن لمرافقة ليبيا في عملية الانتقال السياسي، حيث “تم تبادل الآراء حول كيفية التوصل إلى إنجاز العملية الانتخابية بحلول ربيع عام 2019″، حسب البيان الصادر باسم المسؤولة الأوروبية.

كما تطرقت موغيريني خلال اللقاء مع السراج إلى موضوع التحدي المشترك في مجال الهجرة والحاجة لرفع وتيرة التعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي.

وأكدت المسؤولة الأوروبية على قناعة بروكسل بأن الحل الوحيد للأزمة الليبية هو حل سياسي يمكن جميع الليبيين من العيش في بلد مستقر وآمن وسلمي.

ويرى الاتحاد الأوروبي أن إنجاز الاستحقاق الانتخابي سيصبح ممكنا بمجرد استيفاء الشروط الدستورية والقانونية والأمنية الضرورية.

ويشدد الاتحاد على ضرورة تحقيق تقدم على المستويات الاقتصادية والأمنية في ليبيا للسماح بإيجاد أجواء لتطوير العملية السياسية.

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